Chivas Femenil logró imponerse contra Mazatlán por la mínima diferencia en el Estadio Jalisco por la jornada 15 del Clausura 2026. Alicia Cervantes le dio la victoria al Guadalajara, por lo que repasamos cómo marcha en la tabla general de goleo.

No hay dudas de que Licha es una de las jugadoras que toda la afición del Rebaño Sagrado tiene, debido a que es la segunda goleadora histórica del club. Sin embargo, en el presente torneo no se ha destacado de la mejor manera como en otras oportunidades.

Este jueves el Guadalajara logró imponerse por 1-0 gracias a un golazo de Alicia Cervantes que definió con toda la frialdad del mundo. Su anotación llegó luego de un enorme pase de Denise Castro de tres dedos para dejarla sola ante la portera de Mazatlán.

Zapopan, Jalisco, 2 de abril de 2026. , durante el partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Cañoneras del Mazatlán FC, realizado en el estadio Akron. Foto: Imago7/ Hugo Ramirez

¿Cómo marcha Alicia Cervantes en la tabla de goleo?

Luego de anotarle a Mazatlán, Alicia Cervantes se ubica en la posición 35 de la tabla general de posiciones con tres anotaciones, mientras que Adriana Iturbide es 17° con cinco goles. Cabe destacar que la goleadora del campeonato es Eugenie Anne Claudine Le Sommer con 17 goles.

¿Qué sigue para Chivas Femenil en el Clausura 2026?

El siguiente partido de Chivas Femenil será ante Tigres en el Volcán de Nuevo León por la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX a las 18:00 del Centro de México. El partido se podrá ver solamente por Fox One y Fox Sports en México.