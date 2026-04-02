Uno de los jugadores más importantes para Gabriel Milito en Chivas es sin duda Fernando González, quien se ha convertido en un futbolista inamovible en el once titular. El próximo domingo el Guadalajara recibe a Pumas por la jornada 13 y el Oso confirmó que el Rebaño Sagrado es candidato a quedarse con el título.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado es uno de los grandes protagonistas en el Clausura 2025 debido a que no solo lidera la tabla general de posiciones, sino que además despliega un buen futbol. A su vez, enfrenta de igual a igual a candidatos al título y se lleva por delante a adversarios que no están para jugar la Liguilla.

En medio de este contexto, Fernando González habló en la previa contra Pumas en las instalaciones de Verde Valle. En la Perla Tapatía el mediocampista y capitán del Guadalajara afirmó que son claros candidatos a pelear por el título.

Fernando González afirmó que Chivas está para ser campeón. (Foto: IMAGO7)

“Claro que somos candidatos. Creo que lo demostramos jornada a jornada. Hemos levantado, seguimos adelante. Estamos ahorita de líderes, pero hay que seguir demostrándolo”, comentó. Y agregó: “La cereza del pastel sería el campeonato. Si cumples el récord y no tienes el campeonato, creo que es un sabor amargo”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Pumas?

El partido entre Chivas y Pumas por la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX se llevará adelante en el Estadio Akron el próximo domingo cinco de abril a las 20:07. El partido se podrá ver en México por Amazon Prime y en Estados Unidos se verá por Telemundo.