Chivas se prepara para enfrentar a Tijuana por la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. En medio de este contexto, Gabriel Milito ya piensa en la Liguilla debido a que dejó afuera del partido a Fernando González ya que acumula cuatro amarillas y no quiere perder a otro jugador por suspensión, Selección Mexicana o lesión.

Es un hecho que Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Armando González serán baja para el Mundial 2026, mientras que es una incógnita cuándo se dará el regreso de José Castillo y Ángel Sepúlveda de su lesión. A su vez, esta noche Luis Romo no es tenido en cuenta por haber llegado a la quinta amarilla.

Debido a esta situación particular que Chivas vivirá en la Liguilla y en la noche de hoy ante Tijuana, Gabriel Milito tomó importantes recaudos. El entrenador argentino no sólo no puso de titular a Fernando González, sino que además lo cepilló del banco de suplentes para que la tentación no le gane y lo meta para suplir a un jugador. De esta esta manera, al Oso se le borrarán las cuatro amarillas que recibió en la fase regular del Clausura 2026.

Alineación de Chivas

Gabriel Milito decidió realizar varios cambios en la alineación de Chivas respecto a la que puso ante Tijuana. En la portería Óscar Whalley, en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Miguel Tapias y Bryan González, en el medio Brian Gutiérrez, Omar Govea, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, y en el ataque Armando González.