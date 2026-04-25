Las Chivas de Guadalajara llegan a la última jornada de la fase regular con el objetivo de asegurar el liderato que ostentaron durante gran parte del torneo. El Rebaño Sagrado recibe a los Xolos de Tijuana en el Estadio Akron, por el compromiso correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026. Un triunfo le permitirá a los dirigidos por Gabriel Milito terminar en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Con la mente ya puesta en la Liguilla, el Guadalajara busca llegar de la mejor manera y con su plantilla lo más armada posible, recordando que tendrá varias bajas por convocatorias a la Selección Mexicana. Además de la baja de Luis Romo por acumulación de tarjetas, se estima que José Castillo y Ángel Sepúlveda tampoco estarán disponibles para recibir a Xolos. En cambio, Omar Govea podría reaparecer, según reconoció el propio entrenador rojiblanco en conferencia de prensa.

Alineación de Chivas vs. Tijuana

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

Miguel Tapias

Bryan González

Fernando González

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

Alineación de Tijuana vs. Chivas