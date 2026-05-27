Pese a que fue la mejor romperredes de todo el Guadalajara, la falta de confianza del entrenador rojiblanco sacaría a la Doctora del Gol del Rebaño.

Chivas Femenil se mantiene como una fuente inagotable de rumores en este mercado de fichajes, en donde la versión más reciente aseguraría que Adriana Iturbide tendría un pie fuera del Rebaño de cara al Apertura 2026.

Boyi se consolidó como la mejor delantera del Guadalajara en todo el torneo, ya que anotó cinco goles en solamente 271 minutos jugados; sin embargo, su ciclo en el redil estaría llegando a su fin para marcharse rumbo a Tijuana.

Según destapó el especialista en mercado de fichajes femenil, Bruno Hernández, la delantera rojiblanca habría vivido su último semestre en el redil para ahora irse con las Xolas a la frontera norte del país.

A lo largo del semestre se le cuestionó en repetidas ocasiones a Antonio Contreras sobre la falta de oportunidades como titular para Boyi, en donde el timonel se limitaba a decir que ese era el rol de la Doctora del Gol, negándose a darle el voto de confianza.

¿Cuáles son los números de Boyi Iturbide en Chivas Femenil?

La Doctora del Gol llegó al Guadalajara como refuerzo proveniente del Atlas para el Apertura 2022, fecha desde la cual demostró su compromiso con el chiverío femenil hasta al punto de convertirse en una referente del conjunto tapatío. En el redil, Boyi disputó un total de 144 partidos de Liga MX, en donde colaboró con 37 dianas.

¿Quiénes podrían marcharse de Chivas Femenil previo al Apertura 2026?

Pese a que la directiva se ha mantenido en silencio, estarían surgiendo versiones que cada vez cobran más fuerza como la posible salida de Casandra Montero rumbo a Pumas, además de que está en suspenso la continuidad de Carolina Jaramillo, Damaris Godínez y hasta Celeste Espino.