Han comenzado a circular versiones que ponen a la plurifuncional futbolista del Guadalajara en el Pedregal de cara al próximo torneo.

Chivas Femenil tuvo otro semestre para el olvido al quedar eliminadas en los Cuartos de Final del Clausura 2026, por lo que han comenzado a surgir movimientos en torno al mercado de fichajes, en donde ya estaría casi asegurada la primera salida y se trataría de Casandra Montero.

Durante las horas recientes se ha dado a conocer que la futbolista que puede desempeñarse como defensa central o como contención, habría terminado su relación laboral con el Guadalajara y su destino estaría en Pumas.

El comunicador Paco Animas destapó en su cuenta de X que Casandra Montero es la primera baja del chiverío femenil y que ahora pasará a las filas de las universitarias, quienes tratarían de construir un proyecto protagonista en el Circuito Rosa.

“Casandra Montero llega a Pumas Femenil. Se despide tras varios buenos torneos en Chivas”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

¿Cómo le fue a Casandra Montero en el Clausura 2026?

La futbolista de 31 años se convirtió en una referente durante la gestión de Antonio Contreras, quien la mandó a la zaga central; sin embargo, para el Clausura 2026 decidió prescindir de Cas Montero, dejándola como suplente, ya que solo sumó 559 minutos en toda la fase regular.

Legado de Casandra Montero en Chivas Femenil

Casandra llegó como refuerzo para el Apertura 2021 proveniente del Mazatlán, convirtiéndose de inmediato en una de las referentes en el plantel por su gran nivel y entrega.

Durante su lapso como rojiblanca disputó 177 partidos de Liga MX con el Guadalajara, logrando coronarse campeona en el Clausura 2022 y Campeona de Campeonas en del 2021-22, por lo que su nombre estará siempre en los libros del chiverío.

Casandra Montero presume el título de campeón (IMAGO 7)

Pumas, un refugio para exjugadoras de Chivas Femenil

Durante los años recientes muchas futbolistas que salen del Guadalajara encuentran en Pumas un club en el cual revalorizar su carrera, teniendo buenas actuaciones como Wendy Toledo, Jashia López o Montse Hernández, en donde ahora se sumaría Casandra Montero a esa lista.