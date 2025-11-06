Chivas Femenil brindó un primer tiempo casi perfecto en el duelo de Ida de los Cuartos de Final contra el Toluca en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, una jugadora clave para poder llevarse la ventaja fue la cancerbera Celeste Espino.

La guardameta que se adueñó absolutamente de la titularidad tras la lesión de Blanca Félix, demostró que es una de las mejores porteras de toda la Liga MX Femenil con una atajada increíble antes de que concluyera el primer tiempo.

En una jugada a velocidad, Shanice Van De Sanden intentó mandar una diagonal retrasada que rebotó en la pierna de Casandra Montero, quien intentó despejar la redonda; sin embargo, impactó mal la redonda y se dirigía al ángulo de su portería; sin embargo, la guardameta reaccionó rápido y desvió la pelota para que se estrellara en el poste de manera dramática.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas Femenil vs. Toluca?

El segundo episodio de la serie por el boleto a Semifinales se jugará el próximo domingo 9 de noviembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en un duelo que está pactado a disputarse en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.