La portera de las Chivas Femenil, Blanca Félix, sufrió una fractura en la mano derecha durante el entrenamiento de este miércoles, según informó la Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara a través de un comunicado en redes sociales. El golpe ocurrió mientras disputaba un balón, y tras realizar los estudios médicos correspondientes, se confirmó que presenta una fractura del cuarto metacarpo.

El club detalló que la guardameta será intervenida quirúrgicamente este mismo miércoles 8 de octubre, con el objetivo de asegurar una correcta recuperación y evitar complicaciones futuras. Como curiosidad, apenas un par de horas antes de confirmar la lesión, Chivas Femenil publicó un video donde se veía a Félix entrenando sin ningún problema, antes del golpe que la mandaría al quirófano.

Si bien el comunicado oficial indica que su retorno a la competencia estará sujeto a evolución, se estima que la recuperación podría tomar entre cuatro y seis semanas, lo que pondría en duda su participación en las últimas jornadas del torneo regular. El cuerpo técnico y médico de Chivas seguirá de cerca su rehabilitación para definir su regreso.

Celeste Espino lista para tomar la titularidad en la portería de Chivas Femenil

Hasta antes de la lesión, Blanca Félix había sido la portera titular del Rebaño, disputando 11 partidos completos y acumulando el 78% de los minutos posibles en el Apertura 2025. En su lugar, Celeste Espino asumirá la responsabilidad bajo los tres palos, luego de haber jugado los otros tres encuentros del torneo y perfilarse como la nueva titular del equipo en una competencia por la titularidad que lleva ya varias temporadas.