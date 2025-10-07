Chivas viene de superar a Pumas en un partido agónico luego de haber superado por 2-1 en la jornada 12 del Apertura 2025. El equipo de Gabriel Milito se afianza en la zona de Play-in y sabe que una derrota ante Mazatlán en la próxima jornada no los hará salir de la zona de reclasificación.

En medio de este contexto, se destapa que Cruz Azul soltaría billete para quedarse con Roberto Alvarado en el próximo mercado de pases. A su vez, revelan que Matías Almeyda y Sevilla habrían puesto el ojo en Hugo Camberos, canterano del Guadalajara que se encuentra con la Selección Nacional de México en el Mundial Sub-20.

Cruz Azul quiere a Roberto Alvarado

Al igual que en otros mercados de pases vuelve a surgir el rumor de que Cruz Azul quiere quedarse con el fichaje de Roberto Alvarado. Según lo informado por W Deportes, la Máquina Cementera estaría dispuesta a quedarse con el Piojo debido a que sería un hecho que se dé la salida de Mateusz Bogusz.

¿Hugo Camberos sale al Sevilla de Matías Almeyda?

Hugo Camberos es uno de los futbolistas destacados de Chivas que se encuentra disputando el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana. En medio de este contexto, Carlos López señaló que el Sevilla de Matías Almeyda habría puesto el ojo para ir en busca del canterano rojiblanco.

Carlos Hermosillo se rinde con Armando González

Uno de los futbolistas destacados en el proceso de Gabriel Milito en Chivas es sin duda Armando González, goleador del equipo con seis anotaciones. Tras lo sucedido contra Pumas, Carlos Hermosillo se rindió ante la Hormiga. “El gol que hace él es un movimiento extraordinario, una anticipación. A mi me enseñaron que el balón lo vas a encontrar, no el balón te encuentra. Cuando tú vas a encontrar el balón es que te anticipas al defensa, que le haces un buen movimiento”, expresó en Los Jefes.

Y añadió: “Lo que ha hecho Armandito González (silencio). Es un muchacho que tiene muchísimo futuro, buen jugador. Me da muchísimo gusto que haga goles”.