Tras la victoria de Chivas sobre Pumas por 2-1 en Ciudad Universitaria, el auxiliar técnico Luis Pérez asistió a la conferencia de prensa en representación del expulsado Efraín Juárez. Allí, reconoció el mérito del Guadalajara y destacó una de las virtudes más notorias del equipo dirigido por Gabriel Milito: su contundencia.

“Creo que hoy tenemos que hablar más de la contundencia, ya que no hemos tenido esa fortuna o esa suerte para poder marcar en momentos importantes. Los detalles son los que te marcan. El rival llega menos, con menos oportunidades, pero es más contundente”, admitió Pérez en conferencia de prensa, dejando entrever la diferencia que marcó el desarrollo del partido.

Pese a la derrota, Pérez aseguró que el plan de Pumas fue el de siempre: “Nos hemos parado de la misma forma en cualquier campo. Hoy no fue la excepción; jugamos mano a mano todo el partido. Tratamos de ir a presionar, de ser intensos, de robar en campo contrario para poder anotar rápidamente”, explicó.

“El equipo asume los riesgos, juega por momentos bastante bien, y creo que no ha llegado el resultado que hubiéramos querido o esperado”, agregó Pérez, convencido de que los pequeños errores terminaron siendo determinantes. “Son detalles los que nos marcan la diferencia: en no ser contundentes, en no poder haber defendido mejor en el área”, señaló.

Luis Pérez se muestra fuerte pese al momento de Pumas

Finalmente, a pesar de las tres derrotas consecutivas, el asistente de Efraín Juárez apeló al compromiso grupal para encarar el cierre de la fase regular. “Hoy más que nunca, creo que en las buenas están todos, pero en las malas es donde verdaderamente se ve la familia. Estoy convencido de que este equipo es una familia y va a dar todo lo que tenga que dar para poder clasificarse”, cerró con tono optimista.