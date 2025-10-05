¿Cómo llegan Pumas y Chivas?

El conjunto universitario hará de local en esta oportunidad y llega en 10° lugar, apenas un punto por debajo del Rebaño. Además, Pumas perdió sus últimos dos encuentros ante América y Juárez, aunque anteriormente estuvo siete en encuentros sin conocer la derrota.

Por su parte, Chivas viene de derrotar a Necaxa y Puebla, además de registrar tres triunfos en sus últimas cinco presentaciones.