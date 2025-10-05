Las Chivas de Guadalajara se enfrentan a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará hacerse fuerte en condición de visitante en el Estadio Universitario de la CDMX, después de dos victorias consecutivas. Sígue el minuto a minuto EN VIVO.
Pumas vs. Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025: síguelo EN VIVO
El Rebaño Sagrado visita la Capital con la ilusión de obtener su tercera victoria consecutiva frente a un rival directo como Pumas UNAM.
LLUEVE EN CIUDAD UNIVERSITARIA
¡LISTO EL VESTIDOR DEL GUADALAJARA!
¿Cómo llegan Pumas y Chivas?
El conjunto universitario hará de local en esta oportunidad y llega en 10° lugar, apenas un punto por debajo del Rebaño. Además, Pumas perdió sus últimos dos encuentros ante América y Juárez, aunque anteriormente estuvo siete en encuentros sin conocer la derrota.
Por su parte, Chivas viene de derrotar a Necaxa y Puebla, además de registrar tres triunfos en sus últimas cinco presentaciones.
¡BIENVENIDOS, CHIVAHERMANOS!
Les damos la bienvenida a la cobertura en vivo de Pumas vs. Chivas, donde encontrarán los videos de las acciones más importantes. ¡ARRIBA LAS CHIVAS!
