Las Chivas de Guadalajara se enfrentan a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará hacerse fuerte en condición de visitante en el Estadio Universitario de la CDMX, después de dos victorias consecutivas. Sígue el minuto a minuto EN VIVO.