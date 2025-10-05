El segundo tiempo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario arrancó intenso, con jugadas de peligro en ambos lados, pero fueron los Pumas los que se fueron arriba en el marcador apenas al silbatazo inicial ante el Club Deportivo Guadalajara.

Sin embargo, Chivas no tardó en responder por conducto de Armando ‘Hormiga’ González al minuto 54, con un contundente cabezazo cerca del área chica del conjunto universitario, sorprendiendo a Keylor Navas, quien se mostró muy molesto tras recibir el tanto del atacante mexicano.

¿Cuántos goles lleva la ‘Hormiga’ González en el Torneo Apertura 2025?

Cabe mencionar que Armando González se ha convertido en el delantero de confianza de Gabriel Milito y hasta ahora ha respondido de buena manera luego de 12 partidos de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca.

Con este tanto ante Pumas, la ‘Hormiga’ González llegó a seis goles en el Torneo Apertura 2025, luego de convertirle anteriormente al Atlético de San Luis (2), Xolos de Tijuana, Club América y Necaxa.

Derivado a esta diana, el delantero mexicano está a dos goles de Joao Pedro, elemento del equipo potosino, quien cuenta con 8 tantos en el Torneo Apertura 2025 y el jugador de Chivas se coloca a dos de Paulinho, figura de los Diablos Rojos del Toluca.