José Juan Macías se marchó del Club Deportivo Guadalajara por la puerta de atrás debido a que las lesiones nunca lo dejaron en paz y eso provocó que la directiva, encabezada por el presidente, Amaury Vergara, lo dejara salir sin problema.

Este domingo, el atacante mexicano salió como titular en el parrido del equipo capitalino ante Chivas y al menos la afición del Rebaño Sagrado esperaba cómo iba reaccionar cuando se encontrara en los pasillos del Estadio Olímpico Universitario a sus excompañeros.

No obstante, nada fuera de lo normal, pues como era de esperarse, el también exjugador del Club León, Getafe y Santos Laguna, saludó a cada uno de los 11 titulares del Club Deportivo Guadalajara, y para muesta el siguiente video que compartió TUDN en sus redes sociales.

¿Qué números tiene JJ Macías en el Torneo Apertura 2025 con los Pumas?

José Juan Macías poco a poco se ha ido ganando la confianza de Efraín Juárez. Antes de iniciar el encuentro ante Chivas, el artillero azteca tenía 128 minutos disputados, divididos en cinco encuentros, uno de ellos como titular, además de dos goles, los cuales hizo contra Mazatlán FC y Tigres, en la Jornada 8 y 9, respectivamente.

Cabe recordar que los Pumas se presentó a este cotejo tras perder el fin de semana pasado el Clásico Capitalino ante el Club América, mientras que el Rebaño Sagrado aprovechó el mal momento del Club Puebla para sumar una victoria más en el Torneo Apertura 2025.