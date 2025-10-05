Como si fuera una broma del destino, otra vez una fuerte lluvia vuelve a hacerse presente en la antesala a un partido de Chivas. El Rebaño Sagrado se enfrenta a Pumas por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX y minutos antes del encuentro, se desató una tormenta se desató sobre el Estadio Olímpico Universitario.

Aunque todavía falta más de una hora para el inicio del encuentro, pactado para las 19:00hs de la CDMX, la lluvia obliga a varios aficionados a que busquen refugio en las zonas techadas dentro y afuera del inmueble.

La situación genera lógicamente cierta preocupación por lo ocurrido recientemente en Puebla, donde el duelo entre la Franja y el Rebaño tuvo que suspenderse debido al mal estado del campo de juego. En aquella ocasión, el césped del Cuauhtémoc no resistió las condiciones climáticas.

Asimismo, días antes había sucedido algo similar en Guadalajara, con otra tormenta obligando a retrasar el inicio del duelo contra Tigres, aunque en aquella oportunidad el drenaje del Estadio Akron respondió de buena manera y el duelo pudo llevarse a cabo sin complicaciones.

¿Se retrasa el Pumas vs. Chivas por la Jornada 12?

Hasta el momento no se ha informado de un retraso oficial para el inicio del partido entre Pumas y Chivas, el cual sigue pactado para las 19:00hs aunque la lluvia no cesa y la incertidumbre crece entre los presentes en el Olímpico.