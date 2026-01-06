Francisco Méndez será nuevo jugador del Necaxa para el Clausura 2026, una noticia que ha generado muchas dudas en el entorno rojiblanco, pues el joven defensor central no solo era considerado uno de los canteranos más prometedores del Guadalajara, sino también una posible solución ante la falta de refuerzos en la defensa central, una necesidad expresada en repetidas ocasiones por Gabriel Milito para encarar el próximo torneo.

Sin embargo, ahora se sabe que esta salida no es un movimiento aislado, sino que parece ser un intercambio entre Chivas y Necaxa. Así como Méndez reforzará a los Rayos, al Guadalajara llegó hace algunas semanas Ángel Chávez, jugador proveniente del Necaxa que fue anunciado a principios de diciembre como refuerzo del Tapatío. De esta manera, ambos clubes terminaron incorporando un defensor central dentro de la misma operación.

Aun así, este intercambio abre más interrogantes de las que resuelve, ya que tanto Méndez como Chávez son defensas centrales jóvenes, de edades similares y prácticamente sin experiencia en Primera División. La gran diferencia radica en que Chávez jugará en Liga de Expansión con el Tapatío, mientras que Méndez sí tendrá la oportunidad de competir en Primera División con Necaxa, por lo que en la práctica parece que simplemente intercambiaron equipo.

Ángel Chávez llega con el antecedente de haber disputado las semifinales del Apertura 2025 con Tepatitlán, acumulando experiencia importante en la Liga de Expansión. En su anuncio oficial, Chivas lo describió como un futbolista con “aspectos destacados con el balón controlado, buen golpeo para encontrar compañeros cercanos y realizar cambios de juego”, características que encajan con la idea futbolística de Gabriel Milito y que pudieron influir directamente en la operación.

Francisco Méndez tendrá cláusula de recompra para Chivas, podría regresar

Finalmente, la salida de Méndez no implica necesariamente un adiós definitivo. El zaguero se marcha a préstamo por un año con opción a compra, y, en caso de que Necaxa decida adquirirlo de manera definitiva, Chivas mantendrá una cláusula de recompra preferencial. Esto abre la puerta a que el club rojiblanco pueda recuperarlo en el futuro con mayor rodaje, tal como sucedió en su momento con Diego Campillo.