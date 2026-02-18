El Mundial 2026 está cada vez más cerca y en la Selección Mexicana trabajan a contrarreloj para llegar en su mejor versión, sobre todo por la presión de ser anfitriones. Sin embargo, este proceso ha comenzado a afectar a Chivas, ya que varios jugadores rojiblancos están siendo convocados en partidos fuera de Fecha FIFA, incluso cuando Javier Aguirre no parece tenerlos realmente en sus planes para la Copa del Mundo.

Uno de esos casos sería el de Richard Ledezma, quien fue una de las sorpresas más positivas del Tri en la convocatoria de enero, donde solo pudieron participar jugadores de la Liga MX. No obstante, todo indica que el Vasco Aguirre tiene otras prioridades para la lateral derecha, lo que sugiere que seguirá llamando al carrilero rojiblanco, pero sin posibilidades reales de pelear por un boleto al Mundial.

En conferencia de prensa este miércoles, Aguirre reveló que viajará hasta Dinamarca para seguir de cerca la recuperación de Rodrigo Huescas, un futbolista que es un secreto a voces que será su titular indiscutible en la banda derecha si logra recuperarse al 100%. Sin embargo, la gravedad de su lesión mantiene en duda su participación en la justa mundialista.

La otra alternativa del Vasco en esa posición es Jorge Sánchez, quien recientemente se convirtió en jugador del PAOK de Grecia. Con este panorama, Ledezma seguiría siendo convocado principalmente en listas compuestas por futbolistas de la Liga MX, mientras que Aguirre ya tendría prácticamente definidos a los laterales que llevará al Mundial.

Richard Ledezma volvería a ser convocado para el partido contra Islandia de la próxima semana

El próximo miércoles, la Selección Mexicana volverá a tener actividad fuera de Fecha FIFA en un duelo ante Islandia en el Estadio Corregidora, en Querétaro. Debido a las fechas, la convocatoria sería nuevamente exclusiva de jugadores de la Liga MX y, según varios rumores, Richard Ledezma sería llamado junto a otros nueve futbolistas de Chivas, lo que volvería a generar debate sobre el impacto de estas convocatorias en el equipo rojiblanco.