Chivas Femenil también está trabajando en una reestructuración desde el plantel, por lo que se han suscitado algunas salidas en este mercado de fichajes, además de algunas incorporaciones, con lo que la directiva confía en que se armará un equipo poderoso para el Clausura 2026.

Hasta el día de hoy se han confirmado las salidas de Araceli Torres, Dana Sandoval y Montse Hernández, en donde esta última quedó a deber en la escuadra de Guadalajara, por lo que se fue por la puerta de atrás y ahora encontró cabida en el equipo de Pumas Femenil.

La zurda llegó al chiverío femenil como refuerzo bomba proveniente del América de cara al Apertura 2023, en donde pasó de noche en la escuadra rojiblanca, siendo suplente la mayor parte del tiempo pese a que en la escuadra azulcrema era una de las referentes.

“Hola, auriazules. Estoy muy contenta de estar aquí y estoy lista para representar estos colores”, fueron las primeras palabras de la atacante en su primer video enfundada con la camiseta del conjunto universitario.

¿Cuáles son las bajas hasta el momento en Chivas Femenil?

Además de Montse Hernández, el Guadalajara ya confirmó las salidas de Araceli Torres que se fue a Cruz Azul y de Dana Sandoval, quien se marchó rumbo a las Xolas de Tijuana.