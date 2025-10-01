La gestión de Antonio Contreras al frente de Chivas Femenil ha estado llena de controversia y polémica debido a las decisiones que suele tomar el entrenador español y que en muchas ocasiones no son del agrado de la afición, en donde había una jugadora que claramente ha perdido la confianza del timonel europeo.

El estratega del Guadalajara suele demostrarle su respaldo a las jugadoras en las que confía; sin embargo, en esta ocasión ha quedado en claro que esta futbolista fue perdiendo terreno ante los ojos del estratega hasta que ha quedado completamente borrada.

Montse Hernández era una de las consentidas de Antonio Contreras en el Rebaño y la prueba de ello es que en el anterior Clausura 2025 participó en 12 partidos de fase regular, mientras que en este Apertura 2025 solo ha jugado 90 minutos, repartidos en solamente dos partidos.

La exjugadora del América no ha visto actividad con el chiverío femenil desde la jornada 1 y 2, en donde arrancó como titular en ambas fechas, pero fue reemplazada en ambas ocasiones al descanso por mera decisión del estratega español.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Pumas del Apertura 2025?

El próximo compromiso del Guadalajara en el torneo local será cuando se midan a las Pumas de la UNAM, compromiso que se llevará a cabo este domingo 5 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 11 horas.