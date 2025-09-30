Chivas Femenil ha logrado revertir el terrible bajón futbolístico que sufrió hace algunas semanas gracias a una seguidilla de buenos resultados que las han catapultado en la tabla de posiciones, manteniéndose entre los mejores clubes de todo el Apertura 2025.

El Guadalajara sufrió, pero se impuso por la mínima diferencia frente al Mazatlán, hilvanando su cuarta victoria en fila, resultados que le hicieron ganar terreno en el torneo mexicano, colándose hasta el cuarto lugar general.

La escuadra tapatía llegó a 26 puntos en el torneo, dejando atrás a clubes como Toluca y Rayadas, dando un importante salto en la clasificación general y colocándose detrás de Tigres, Pachuca y América, escuadras que siguen liderando el Circuito Rosa.

Así quedó la tabla de posiciones tras la jornada 13