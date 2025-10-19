El Club Deportivo Guadalajara no solo logró sumar otros tres puntos en el Torneo Apertura 2025 tras vencer 2-0 a Mazatlán FC dentro de la Fecha 13, sino también otras cosas que en el transcurso de esta nota se los vamos a hacer saber.

El triunfo frente a los sinaloenses dejó el cuarto juego ganado para los pupilos de Gabriel Milito. La última vez que nuestras Chivas perdieron en el Torneo Apertura 2025 fue en la Jornada 9 contra los Diablos Rojos del Toluca de Antonio Mohamed, los cuales marchan como únicos líderes.

Otro punto a destacar es el gran momento de Bryan González. Para muestra de ello el gol que le hizo a los dirigidos por Robert Dante Siboldi, el cual significó su segundo en el certamen. Señalar que por él desembolsaron 7 millones de dólares a los Tuzos del Pachuca.

Lo de Armando ‘Hormiga’ González es otra cosa a considerar. El canterano del Rebaño Sagrado llegó a siente dianas y gracias a esto se encuentra en la pelea por el título de goleo. Como bien lo dicen, tenemos nuevo ídolo.

La actuación de Luis Romo, Richard Ledezma y Diego Campillo también es de destacar, y qué decir de los regresos de Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Erick Gutiérrez tras un mes aproximadamente en recuperación.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Apertura 2025?

El Club Deportivo Guadalajara se encuentra en la octava posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 con 20 unidades, con un balance de seis victorias, dos empates y cinco descalabros.