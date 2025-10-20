Las Chivas de Guadalajara iniciaron con victoria lo que será esta seguidilla de tres partidos en una semana: tras vencer a Mazatlán por 2-0, el Rebaño llegó a cuatro triunfos consecutivos en el Apertura 2025 y ahora medirá fuerzas ante Querétaro entre semana y ante Atlas en el Clásico Tapatío del próximo domingo.

El buen andar del equipo dirigido por Gabriel Milito en las últimas semanas lo ha dejado a tiro de los puestos de clasificación directa a Liguilla, algo que parecía complicado tras el mal inicio del torneo. Por su parte, el Tapatío sigue sin levantar cabeza y el Femenil cayó en su penúltima presentación por la fase regular.

El mensaje de Efraín Álvarez tras las cuatro victorias consecutivas

Uno de los fichajes rojiblancos para este torneo, Efraín Álvarez, no ocultó la ambición del equipo tras derrotar a Mazatlán. “Llevamos cuatro consecutivos ganando y queremos seguir así. El grupo desde el partido quería mantener eso, tenemos que ir partido a partido como si fuera una final”, dijo el ’10’ de Chivas en diálogo con Chema Garrido. ¡Con todo, Efra!

Otra derrota del Tapatío: siete sin ganar y se aleja de la Liguilla

Por la Jornada 12 de la Liga de Expansión MX, Tapatío sumó una nueva decepción al caer 2-3 como local ante Mineros. El Filial comenzó ganando con un gol de Vladimir Moragrega, pero la visita dio vuelta al marcador en el complemento y de poco sirvió el descuento de Enrique Ledesma de penal. Con siete encuentros sin ganar, los de Arturo Ortega están 11° en la tabla de posiciones, a dos puntos de la clasificación a Liguilla, aunque esa diferencia podría estirarse si ganan los rivales directos. Sólo faltan dos encuentros, por lo que la clasificación a Liguilla parece difícil.

Chivas Femenil cayó ante Pachuca

La racha sin derrotas de Chivas Femenil llegó a su fin en la visita a Pachuca por la Jornada 16 del Apertura 2025. Las rojiblancas, dirigidas por Antonio Contreras, cayeron por 2-1 ante las Tuzas, escoltas de Tigres UANL en la tabla de posiciones. Licha Cervantes marcó el gol del Rebaño, que ahora cayó hasta el 5° lugar antes de cerrar la fase regular contra Necaxa.