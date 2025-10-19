Chivas llevó adelante un buen partido contra Mazatlán para quedarse con tres puntos claves para acercarse a los puestos de clasificación directa a la Liguilla. Armando González no solo anotó y además llevó adelante un gran partido, por lo que Paco Gabriel de Anda señaló que tiene pinta para convertirse en ídolo del Rebaño Sagrado.

No hay dudas de que el Guadalajara llevó adelante un excelente partido ante el equipo de Sinaloa. En 90 minutos el equipo rojiblanco mostró la diferencia que hay entre cada una de las plantillas y que el marcador no reflejó lo que sucedió.

Armando González fue uno de las grandes figuras en el Estadio Akron debido a que estuvo cerca de duplicar su cuenta frente a Mazatlán. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, Francisco Gabriel de Anda se animó a decir que es un futbolista que se perfila para ser ídolo del Rebaño Sagrado.

Paco de Anda dará de qué hablar por su declaración sobre Armando González. (Foto: IMAGO7)

“Pinta además para ser ídolo, ¿verdad?”, expresó el directivo rojiblanco en la mesa de Futbol Picante, programa de ESPN, cuando hablaban de la ovación que recibió el Guadalajara. Por otro lado, en el mismo análisis destacó el trabajo que llevó adelante Gabriel Milito para mejorar el equipo.

“La verdad es que corrigió Milito. Mejoró en defensa, se hizo muy sólido en defensa. Dejó ya que jugara González porque no lo ponía de titular, lo ponía de cambio. Al equipo lo veo encaminado. Lo veo bien y Chivas se va a meter en liguilla directa”, expresó Paco de Anda.

¿Cuándo volverá a jugar Armando González con Chivas?

Tras la victoria ante Mazatlán, Chivas y Armando González volverán a ver acción el próximo martes 22 de octubre cuando enfrente a Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025. El juego comenzará a las 19:00 del Centro de México y podrá verse por Caliente TV.