Luego de una larga espera, Puebla y el Club Deportivo Guadalajara pudieron comenzar a disputar su partido por la jornada 11 del Apertura 2025. El juego se aplazó para las 17 horas de este sábado, debido a que la lluvia del viernes impidió el inicio del encuentro.

Cuando se conoció la postergación del juego, Francisco Gabriel de Anda debatió sobre lo sucedido con sus compañeros de ESPN. En ese contexto el ex director deportivo de Chivas lanzó un curioso consejo para ambos equipos: “Que repartan puntos y que se vayan a su casa“.

En el programa Futbol Picante, Paco también había asegurado que iba a ser “un partido regularcito“. Por el estado del campo de juego, todo parecía indicar que se podía dar un partido de esas características. Sin embargo, el gol tempranero de Bryan González cambió el trámite del juego.

Además, solo 6 minutos después del festejo del Cotorro (fue a los 6′ del primer tiempo), Omar Govea amplió la ventaja con un remate desde afuera del área. Es así que, al menos los jugadores del Guadalajara, hicieron caso omiso a la recomendación de Gabriel de Anda.

Chivas supo imponerse al mal estado del campo de juego

En la noche del viernes se reportó que la directiva de Chivas quería aplazar el partido, mientras que Puebla quería jugarlo. Tal vez, esto se haya debido a las cualidades de cada uno y a la búsqueda del Rebaño Sagrado. No obstante, los dirigidos por Gabriel Milito supieron sobreponerse al mal estado del campo de juego y tomar una ventaja rápidamente.