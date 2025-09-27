Si hay un joven en el que Gabriel Milito se apoyó desde su llegada al Club Deportivo Guadalajara ese fue Santiago Sandoval. A diferencia del hijo del Negro, hubo otros futbolistas jóvenes que no entraron en la consideración del argentino, como Eduardo García, Raúl Martínez y Saúl Zamora.

Al estar relegados del primer equipo, estos tres jugadores son parte del Tapatío, como así lo evidencia la última convocatoria de Arturo Ortega. Este sábado, a partir de las 19 horas del centro de México, el equipo filial de Chivas enfrenta a Cancún FC en condición de visitante.

Eduardo García jugó en dos partidos del Clausura 2025. (Getty)

Medirse con el equipo de Quintana Roo significa uno de los desafíos más exigentes para el Tapatío, ya que significa enfrentar al segundo mejor de la competición actualmente. Cancún FC suma 16 puntos de los 21 que disputó, lo que lo coloca como el único escolta de la Jaiba Brava en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

Arturo Ortega cuenta con Eduardo García, que supo sumar minutos en Chivas, incluso como titular, en el Clausura 2025 bajo el mando de Óscar García Junyent y de Gerardo Espinoza. El Dragón había pasado a ser el suplente de Raúl Rangel, pero Gabriel Milito le dio ese lugar a Óscar Whalley.

Raúl Martínez y Saúl Zamora no entran en los planes de Gabriel Milito

Además de García, Raúl Martínez es otro jugador que tuvo lugar en el primer equipo en el pasado, pero ahora se encuentra marginado. Por su parte, Saúl Zamora llegó a Chivas luego de haber debutado en primera con León. En el Guadalajara también sumó minutos en el máximo nivel, pero no se pudo asentar.

Lista completa de convocados por el Tapatío para visitar a Cancún FC