El duelo entre Puebla y Chivas por la Jornada 11 del Apertura 2025 tuvo que ser reprogramado debido a la intensa lluvia que dejó al Estadio Cuauhtémoc en muy malas condiciones. La tormenta provocó acumulación de agua y lodo en varias zonas del campo, lo que obligó a suspender el encuentro, que finalmente se jugará este mismo sábado a las 17 horas del centro de México.

Si bien hubo polémica y distintas apreciaciones sobre si el partido podía o no jugarse, un video publicado en redes sociales mostró con claridad el estado real del terreno de juego tras la lluvia. Las imágenes recorren un costado del campo, sobre la línea de cal, donde se ven zonas de barro y pozos profundos formados por las pisadas.

A medida que la cámara avanza hacia la mitad del campo, la situación empeora: el barro cubría grandes zonas y los surcos eran evidentes, haciendo imposible un juego seguro. Aunque algunas secciones del césped se mantenían en relativo buen estado, el lateral y el centro eran zonas en las que directamente parecía imposible poder afirmarse.

Incluso, en planos abiertos también se observaban fragmentos de pasto levantados, lo que reforzaba el riesgo de lesiones si se hubiera disputado el encuentro. Para Chivas, que llega con varios jugadores lesionados y una seguidilla de partidos exigentes, la reprogramación era una medida necesaria.

Alejandro Manzo mandó al vestidor a los jugadores de Chivas

Si bien los futbolistas del Puebla intentaron presionar saliendo a calentar al campo de juego, el directivo de Chivas, Alejandro Manzo, mandó a los jugadores rojiblancos a que regresaran al vestidor, pues tanto él como otras personas de la delegación del Guadalajara conversaron con el delegado de la Liga MX para fijar su postura ante las complicaciones climáticas.