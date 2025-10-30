Chivas se está jugando la vida en el Apertura 2025, en donde el objetivo está en buscar el pase directo la la Liguilla; sin embargo, la directiva rojiblanca ya estaría planificando el plantel para el próximo torneo, en donde se vislumbraría el regreso de Ricardo Marín tras su préstamo con el Puebla.

Es bien sabido de que el salario que percibe el ‘4K’ es elevado para la institución de La Franja, por lo que luce muy difícil que puedan hacer válida la opción de compra que se planteó a finales del 2024, aunque la escuadra camotera insistiría en su deseo de retener al atacante.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez confirmó que la escuadra poblana estaría tratando de convencer a los dirigentes del Guadalajara de extender el préstamo; sin embargo, el entrenador Gabriel Milito ya habría manifestado su deseo de contar con él para el próximo torneo.

“En el torneo entrante se termina su préstamo y Gabriel Milito dijo: ‘tráiganlo’. Puebla quiere renovar el préstamo, pero Guadalajara dice que ya no. Apuntan a un alto porcentaje tras obtener el visto bueno de Gabriel Milito de que Ricardo Marín estaría regresando al Guadalajara para el torneo entrante”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los números de Ricardo Marín en el 2025 con Puebla?

Durante el año que ha participado el 4K con la escuadra de la Franja, el delantero que pertenece al Guadalajara ha participado en 27 partidos, de los cuales ha sido titular en 20, sumando mil 841 minutos, sumando ocho goles en su estadía por el conjunto poblano.