El Clausura 2025 está entrando a su etapa más importante, en donde Chivas se mantiene con la ilusión a tope de calificar a la Liguilla y pelear por el campeonato; sin embargo, la directiva ya estaría planificando el próximo semestre en donde la misión sería una: fichar a un defensa central.

El Guadalajara ha tenido múltiples problemas para conformar una zaga poderosa en este semestre, por lo que el entrenador Gabriel Milito y la directiva encabezada por Amaury Vergara, coincidirían en que es necesario apuntalar esa zona del campo, sobre todo por las inminentes salidas de Gilberto Sepúlveda, Leonardo Sepúlveda y Luis Olivas.

Ante tal situación, diversos reportes han indicado que los dirigentes rojiblancos estarían reactivando negociaciones con la gente del Atlético de San Luis para hacerse de los servicios de Eduardo Águila, aunque ahora ha surgido un nuevo nombre en la baraja, según el reportero de ESPN, Jesús Bernal.

“Hay otro que nos pasa por debajo del radar, pero que también tiene grandes condiciones y que puede encajar perfecto y podría salirle mucho más barato al equipo de Chivas: Jesús Alejandro Gómez.

“Defensa central de Tijuana (…) Tiene 23 años, igual que Eduardo Águila, la diferencia es que el ‘Pue’ debutó muy joven e incluso estuvo en Portugal jugando. Gómez también juega de lateral izquierdo, pudiera ser una solución en caso de emergencia cuando no tengas al Cotorro González”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los números de Jesús Alejandro Gómez en el Apertura 2025?

El defensor oriundo de Hermosillo, Sonora, vive un gran momento en la escuadra de Xolos de Tijuana, ya que a lo largo de este semestre presume el haber participado en 15 juegos, de los cuales 12 han sido de titular, sumando mil 97 minutos.