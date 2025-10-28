Las lesiones han sido un mal que ha golpeado recurrentemente al plantel de Chivas a lo largo de todo el Apertura 2025, en donde varios futbolistas se han perdido muchos partidos por alguna dolencia física, en donde uno de los más afectados es el histórico Chicharito.

Desde su regreso a Guadalajara, Javier Hernández ha lidiado con múltiples problemas musculares que le han impedido tener regularidad con la escuadra tapatía, tal y como ha sucedido en semanas recientes, en donde no ha podido jugar debido a que le han tenido que dosificar las cargas de trabajo para evitar alguna lesión.

Sin embargo, este martes el chiverío presumió en redes sociales algunas imágenes del veterano delantero entrenando junto al resto de sus compañeros, realizando algunos trabajos de pesas en la cancha, además de algunos ejercicios con balón.

Es por eso que todo parece indicar, a menos que algo cambie en los próximos días, que el entrenador Gabriel Milito por fin podría echar mano de Chicharito para la recta final de la fase regular, en donde un triunfo sobre el Pachuca le daría a los tapatíos el boleto directo a la Liguilla.

Hay que recordar que Javier Hernández estaría viviendo sus últimas semanas como futbolista del chiverío, ya que su contrato estaría por culminar el mes de diciembre, en donde la directiva no querría hacer válida la opción de renovación, por lo que el delantero será jugador libre en invierno.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca de la jornada 16?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo cuando visiten al Pachuca, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.