Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes de México; sin embargo, tiene varios años alejado de los primeros lugares del futbol mexicano, por lo que Amaury Vergara ya apareció a dar un importante mensaje sobre su gestión y la exigencia que hay dentro de la institución rojiblanca.

Consciente de que ha sido blanco de múltiples críticas desde que tomó las riendas del Guadalajara, el directivo rojiblanco dejó en claro que sus decisiones las toma con un objetivo, hacer campeón al conjunto de la Perla de Occidente.

“Es algo que con el tiempo he ido dominando y colocando cada vez en un mejor lugar. Cada vez tengo más claro y me estoy recordando lo que es importante: los objetivos que tenemos internamente y que se ven reflejados hacia afuera, es lo más importante.

“Chivas tiene que ser campeón, no solamente en el primer equipo, sino en todas las categorías y en todos los aspectos del club (…) Un club de tanta tradición y grandeza tiene que ganar, está obligado a ganar. Eso tiene que apremiar ante cualquier comentario o crítica, no se nos debe de olvidar que esos son los objetivos”, explicó el directivo en entrevista con Pavo Gómez Orea.

La importancia de Chivas en México

“Chivas, para mí, es el orgullo más grande que tiene México y así lo tengo que ver. Cada vez hay menos instituciones que verdaderamente apoyen por el talento mexicano. Estamos en un mundo globalizado, que pareciera que las fronteras cada vez se borran más y creo que es parte de una evolución, tiene que suceder, pero es un momento importante para seguirnos definiendo cómo somos como país y quiénes queremos ser en este futuro cambiante. Pienso que Chivas tiene una gran responsabilidad en ese futuro y presente.

“Creo que Chivas tiene una gran misión, que independientemente de los resultados deportivos, siempre va a estar, siempre ha estado y siempre seguirá. Al menos hasta donde me toque estar, me voy a asegurar que así sea siempre: creer en el talento mexicano e inspirar a los demás de que sí podemos ser exitosos“, puntualizó.

La exigencia de Amaury Vergara por la historia de Chivas

“Todo lo que ha sucedido desde su historia, toda la gente que ha aportado es algo que tengo muy presente. Para mí, todas las personas que han agregado a lo que es Chivas hoy en día, les tengo una especie de deuda, una responsabilidad que nadie me ha dado, una deuda que me he autodado, decir que toda esa gente que ha pasado en más de 100 años en Chivas, ha aportado algo y yo tengo que honrar a eso que han aportado. Y seguir asegurándome de que esos valores, esa esencia, tradición y esos colores que representan a Chivas sigan brillando y que todos estemos orgullosos del club”, concluyó.