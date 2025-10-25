Gabriel Milito ha pedido calma y paciencia para que Armando González se consolide como goleador dentro de la Liga MX; sin embargo, su gran calidad lo ha hecho destacar en este Apertura 2025, convirtiéndose en el mejor artillero rojiblanco de todo el torneo.

La Hormiga no solamente ha trascendido por su alta efectividad con el Guadalajara, sino que esa contundencia lo ha metido entre los mejores goleadores de todo el futbol mexicano, siguiendo de cerca a Paulinho, que es el mejor artillero con 10 dianas hasta el momento.

Armando González actualmente presume siete dianas en el semestre, por lo que es el mexicano mejor posicionado en dicho ranking de goleo individual, deseando incrementar su cuota para poder seguir peleando el título de mejor artillero de toda la Liga MX en este Apertura 2025.

Así va la Hormiga González en la tabla de goleo del Apertura 2025