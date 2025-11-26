Chivas se prepara para volver a vivir una Liguilla tras no poder alcanzar esta instancia desde el Clausura 2025. De cara a la ida ante Cruz Azul en el Estadio Akron, repasamos cuándo, a qué hora y cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido por los Cuartos de Final de la Fiesta Grande.

Como se sabe el andar del Guadalajara en la fase regular fue de menor a mayor debido a que no podía quedarse con puntos importantes ante rivales accesibles. Sin embargo, desde la victoria contra América, el Rebaño Sagrado cosechó 22 puntos producto de siete victorias, un empate y dos derrotas.

Enfrente estará un Cruz Azul que pudo haber finalizado primero en la tabla general de posiciones en la última jornada, pero una derrota ante Pumas lo relegó a la tercera posición. A su vez, a los Cuartos de Final de la Liguilla llega con dos bajas sensibles: Kevin Mier, por lesión, y Lorenzo Faravelli, por expulsión.

Chivas perdió ante Cruz Azul en la fase regular del Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Cruz Azul por los Cuartos de Final del Apertura 2025?

El partido por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 entre Chivas y Cruz Azul se llevará a cabo en la cancha del Estadio Akron este jueves 27 de noviembre. El mismo comenzará a las 19:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul?

La idea entre Chivas y Cruz Azul por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla se podrá en el territorio mexicano por Amazon Prime, en Estados Unidos y Canadá por Telemundo y en el resto del mundo por Chivas TV. Por otro lado, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el conjunto rojiblanco ante la Máquina.