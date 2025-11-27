En Chivas saben que la parte decisiva del torneo inicia esta noche, cuando reciban al Cruz Azul en el Estadio Akron para la ida de los Cuartos de Final. A pesar de que el Guadalajara parte como favorito para llegar a la vuelta con ventaja, el antecedente más reciente entre ambos preocupa: en la Jornada 7, el Rebaño Sagrado perdió 1-2 en casa, encendiendo las alarmas de cara a esta serie.

Desde entonces, el Guadalajara dio un giro de 180° en funcionamiento y resultados, y hay tres cambios clave implementados por Gabriel Milito tras aquella derrota que hoy fortalecen al equipo y lo acercan a una posible semifinal.

Faltaba la solidez de Fernando González, el Oso aún no era titular

El primero es la presencia de Fernando González, quien no jugó aquel partido ante Cruz Azul. Con él en el campo, Chivas ha ganado solidez defensiva y equilibrio en medio campo. Si, tal como se espera, el Oso hoy arranca como titular, el Rebaño tendrá una estructura más firme para contener el talento ofensivo celeste.

La Hormiga González tuvo una muy mala noche, hoy llega como Campeón de Goleo

Además, Armando González atraviesa un momento individual completamente distinto. Aunque en aquel encuentro ya sumaba tres anotaciones, su actuación contra Cruz Azul fue probablemente la más floja del torneo. Desde ese día, La Hormiga no dejó de crecer y hoy llega como Campeón de Goleo, en su mejor nivel y con una mentalidad reforzada.

Chivas se ha vuelto más contundente y aprovecha mejor sus oportunidades

Por último, la contundencia del equipo ha mejorado notablemente. Si revisamos estadísticas como posesión, goles esperados y grandes oportunidades, Chivas dominó aquel partido y tuvo condiciones para ganarlo, pero únicamente convirtió un gol. Cruz Azul, por el contrario, generó poco pero fue contundente. Hoy, el Rebaño llega mucho más afinado de cara al arco, lo que podría marcar la diferencia en esta eliminatoria.