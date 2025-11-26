La serie entre Chivas y Cruz Azul es, sin duda, una de las más llamativas y parejas de los Cuartos de Final del Apertura 2025, pues enfrenta a dos de los equipos que mejor jugaron la fase regular y a dos de los entrenadores más respetados de la Liga MX. Para el Guadalajara será crucial ganar la ida en el Estadio Akron y viajar a la vuelta con ventaja, especialmente en un cruce que promete ser muy cerrado.

La gran ventaja del Rebaño para este jueves será la localía. Chivas jugará más descansado al no tener que viajar y contará con el impulso de un Estadio Akron completamente lleno, luego de que la afición agotó los boletos desde hace varios días. Estos factores han sido considerados por varios expertos, quienes colocan al Guadalajara como favorito para llevarse el triunfo.

Plataformas especializadas en análisis deportivo, como BeSoccer, también ven al Rebaño Sagrado con mayores probabilidades de ganar el partido de ida. Según sus cálculos, Chivas tiene un 42% de posibilidades de triunfo, por encima del 25% de empate y el 32.4% de victoria para la Máquina. Eso sí, proyectan un resultado muy cerrado, con marcadores probables de 1-0 o 2-1 a favor del Guadalajara.

Las casas de apuestas, que cuentan con analistas dedicados a proyectar los escenarios más probables, también colocan a Chivas como favorito. Los momios más bajos para el triunfo rojiblanco reflejan una mayor probabilidad de que el equipo de Gabriel Milito se imponga este jueves.

Las estadísticas favorecen a Chivas, pero nadie en el equipo se confía

Aun así, Cruz Azul será un rival sumamente exigente y Chivas no puede confiarse, pues las estadísticas y probabilidades sirven como referencia, pero no ganan partidos. Durante los 90 minutos en el Estadio Akron, Milito y sus jugadores deberán mantener la concentración al máximo y aprovechar cada situación para conseguir un buen resultado que después buscarán defender el domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes.