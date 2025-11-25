El duelo entre Chivas y Cruz Azul en los Cuartos de Final promete ser uno de los más parejos y atractivos de toda la Liguilla. Ambos llegan como dos de los equipos que mejor jugaron el Apertura 2025, por lo que se espera una serie vibrante. Sin embargo, el Guadalajara parte con una ventaja importante que podría inclinar la balanza a su favor.

La Máquina no podrá contar con su portero titular, Kevin Mier, quien sufrió una fractura en la Jornada 17 contra Pumas. Sus reemplazos, Emmanuel Ochoa y Andrés Gudiño, tienen muy poca experiencia en Primera División y aún menos en Liguilla, un detalle que, en teoría, debería beneficiar al Rebaño Sagrado en esta serie tan cerrada.

Al respecto, el lateral izquierdo de Chivas, Bryan González, reconoció la importancia del arquero colombiano para Cruz Azul, especialmente por su juego con los pies y su participación en la creación de juego. Sin embargo, fue contundente al señalar que “eso no le compete a Chivas”, negando que el equipo vaya a buscar sacar ventaja de la baja de Mier.

“Sabemos de la capacidad de Mier, igual creo que Andrés Gudiño es un fantástico arquero. No me voy a meter en polémica de quién es mejor, a Cruz Azul le beneficiaba mucho que estuviera Mier, pero eso no nos incumbe a nosotros, lo que nos importa es hacer las cosas bien“, explicó el Cotorro en entrevista.

Aun así, en el futbol actual, y especialmente en series de eliminación directa, se espera que los equipos intenten explotar cualquier detalle que pueda dar ventaja. Por ello, no sería extraño que exista alguna indicación táctica del cuerpo técnico para presionar o incomodar a los porteros suplentes, si es que aún no la hay, especialmente de cara al partido del jueves.

Chivas también tendrá delicada baja por la fractura de Diego Campillo

Del mismo modo que Cruz Azul no podrá contar con Kevin Mier, Chivas tampoco tendrá a Diego Campillo, defensa central titular para Gabriel Milito durante toda la fase regular, también debido a una fractura. Ambos clubes llegan con una baja sensible, aunque es claro que perder a un portero suele ser más delicado en una serie tan pareja como esta.