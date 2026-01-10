La victoria del Club Deportivo Guadalajara ante los Tuzos del Pachuca en su denut en el Torneo Clausura 2026 dejó muy contento a Gabriel Milito y así lo mostró en rueda de prensa tras finalizar las acciones en el Estadio Akron.

“No, las sensaciones son buenas. Siempre es el primer partido, saliendo de la pretemporada. Siempre quizás cuesta un poco, pero el equipo se vio bien. Se vio sobretodo en el primer tiempo, con la pelota, dinámico”, comentó

“Vimos marcar la diferencia. En el segundo tiempo, quizás no tuvimos las situaciones del primer tiempo, pero el equipo se pudo estar haciendo partido, no le dimos opciones a Pachuca“, agregó.

Respecto a los refuerzos, el estratega argentino mencionó ante los medios de comunicación que la directiva trajo todo lo que él solicitió, así que considera que tiene un plantel optimo para buscar el título.

“Pudimos fichar a los jugadores que queríamos, creo que nos reforzamos con jugadores de calidad, de experiencia, como el caso de Sepúlveda. Era una posición que veíamos claramente y que teníamos que reforzarnos. La salida de algunos delanteros y hemos fichado jugadores de experiencia. Y también por la temporada, a Ricardo Marín, que nos va a dar energía y dinámica”, señaló.

“Por tanto, con el plantel que hoy tenemos estoy contento, muy contento. Sé que vamos a precisar de todos en el campeonato. Muchos ya saben cuál es la dinámica. Estoy contento con el plantel, la plantilla en general es una plantilla muy equilibrada. Dos hombres por puesto que era la idea, así que bien”, sentenció.

¿Cuándo juega Chivas en el Clausura 2026?

El próximo partido de Chivas en el Torneo Clausura 2026 será este martes 13 de enero contra los Bravos de Juárez, dentro de la Jornada 2, a celebrarse en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.