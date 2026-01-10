Después del triunfo ante Pachuca en la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara compartió en redes sociales una imagen que rápidamente captó la atención de su afición y los ilusionó, la cual es protagonizada por Armando “Hormiga” González y Brian Gutiérrez.

El delantero mexicano fue una de las figuras del encuentro celebrado en la cancha del Estadio Akron, firmando su brillante actuación con un gol que encaminó a Chivas a la victoria.

A lado de la “Hormiga” González aparece Brian Gutiérrez, refuerzo procedente del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS) y que tuvo un debut destacado con la playera del Rebaño Sagrado, siendo clave en la generación del juego del conjunto de Gabriel Milito, coronando su participación con una asistencia.

La fotografía publicada por el Club Deportivo Guadalajara refleja una gran conexión entre ambos elementos y esperemos que esta sea la primera de muchas buenas actuaciones jugando juntos.

“Luego luego se nota cuando los jugadores quieren venir a chivas desde el torneo pasado que buen fichaje es Gutiérrez y el otaku del gol con ese olfato de goleador qué cerró el torneo pasado falta mucho camino y cosas por mejorar, pero confío en ustedes y en el proyecto de Milito”, “Quiero ver más asistencias de Brian a “Hormi”, “Me ilusiona esta dupla, bueno, en realidad todo el equipo; no me hagan quedar, por favor”, se lee en X.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Nuestras Chivas regresan a la actividad en el Torneo Clausura 2026 este martes 13 de enero ante Bravos de Juárez dentro de la Fecha 2, a disputarse en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.