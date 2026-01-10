Luego de la victoria del Club Deportivo Guadalajaraante los Tuzos del Pachuca dentro de la Fecha 1,del Torneo Clausura 2026, Gabriel Milito se dijo contento con la plantilla para encarar tanto la Liga MX como la Liga de Campeones de la CONCACAF.

En ese sentido, descartó a Hirving Lozano como refuerzo después de no entrar en planes del San Diego FC de la Major League Socer (MLS), pues consideró en rueda de prensa que en la posición en la que se desempeña el “Chucky” están bien cubiertos.

“No, en esa posición estamos cubiertos, no tenemos intenciones de reforzarnos. Obviamente reconocemos la jerarquía del jugador; no necesitamos en esa posición”, comentó el argentino.

“Creo que en el plantel que ahora mismo conformamos tenemos jugadores con experiencia y jugadores jóvenes que poco a poco tendrán que ir adquiriendo experiencia y rodaje para darlo todo de lo que esperamos de ellos”, agregó.

Cabe mencionar que para este semestre Chivas se reforzó con Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, y si bien Gabriel Milito en ningún momento mencionó que ya cerraron filas, todo parece indicar que así como está se la jugará en la Liga MX y en la Concachampions.

¿En qué equipos ha jugado el “Chucky” Lozano?