Alan Mozo regresa al Estadio Akron, pero ahora como jugador de los Tuzos del Pachuca para enfrentar al Club Deportivo Guadalajara en la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sin embargo, el defensor mexicano, quien saldrá como suplemente en dicho encuentro, sigue en la publicidad del inmueble, justo en los pilares del Estadio Akron con la playera de Chivas.

Cabe mencionar que hace unos días, los Tuzos del Pachuca hicieron oficial la contratación del exjugador de Pumas luego de no entrar en planes de Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026.

¿En qué términos se fue Alan Mozo al Pachuca?

El acuerdo entre ambos equipos estable un préstamo por un año con opción a compra por Alan Mozo. De esta manera, los Tuzos del Pachuca se convierte en el tercer conjunto para el defensor mexicano en la Primer División, con quien buscará relanzar su carrera.

“Gracias por estos años defendiendo la rojiblanca con la pasión, energía y compromiso que te caracteriza, Alan Mozo. Mucho éxito en este nuevo proyecto“, fue el mensaje que Chivas utilizó para despedir al jugador de 28 años de edad.