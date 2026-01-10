Mientras el Primer Equipo de Chivas está a unas horas de iniciar su camino en el Clausura 2026, tanto el Tapatío como el equipo Sub-21 ya tuvieron actividad oficial en sus respectivos torneos. En esos primeros partidos, la cantera del Rebaño Sagrado volvió a hacerse presente, pero hubo dos nombres que destacaron por encima del resto, no solo por sus actuaciones, sino porque siguen siendo jugadores que han llamado poderosamente la atención de Gabriel Milito desde hace varios meses.

El primero en entrar en acción fue el Tapatío, que este viernes visitó a Atlético La Paz en un duelo intenso que terminó con un empate 2-2 con sabor a derrota para los rojiblancos, luego de controlar gran parte del encuentro y recibir el gol del empate al minuto 90. Más allá del resultado, una de las notas positivas fue el gol de Vladimir Moragrega, quien marcó el segundo tanto del equipo desde el punto penal y además firmó un partido muy completo, generando opciones ofensivas y siendo constante en ataque.

Por otro lado, la mañana de este sábado fue turno del Guadalajara Sub-21, que recibió al Pachuca en un partido que terminó en derrota para los locales. A pesar del resultado, Gael García Ortega volvió a demostrar su olfato goleador, apareciendo dentro del área tras un remate de Jesús Hernández que fue rechazado, para empujar el balón al fondo de la red y confirmar su capacidad para estar en el lugar y momento exactos.

Vale la pena recordar que ambos canteranos entrenaron con el Primer Equipo durante la pretemporada previa al Clausura 2026. Si bien el Cuerpo Técnico consideró que todavía no es el momento para que den el salto definitivo a Primera División, Moragrega y García Ortega han estado en la mira de Gabriel Milito desde el semestre pasado, por lo que, si mantienen este nivel, parece solo cuestión de tiempo para que comiencen a tener minutos con el máximo circuito.

Gabriel Milito confía mucho en la cantera de Chivas y lo demostró con su convocatoria

Además, la filosofía de Chivas siempre ha estado ligada al desarrollo de Fuerzas Básicas exitosas, y Gabriel Milito ha dejado claro que confía en la cantera rojiblanca. Prueba de ello es la convocatoria del Primer Equipo para enfrentar al Pachuca, donde aparecen juveniles como Ángel Chávez, Samir Inda, Yael Padilla, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, quienes poco a poco buscarán ganarse un lugar y empezar a sumar minutos a lo largo del torneo.