Con la mira puesta en el Mundial de 2026, la Selección Mexicana continúa afinando detalles en su proceso de preparación, y este miércoles tendrá una nueva prueba en un duelo amistoso frente a Islandia que servirá para ajustar piezas y para abrir la puerta a varios futbolistas de la Liga MX.

El TRI llega con buen ritmo tras arrancar el año con par de victorias en encuentros de preparación, imponiéndose por la mínima tanto a Panamá como a Bolivia y frente a Islandia buscarán seguir con esa inercia positiva.

Por su parte, Islandia suma un triunfo en sus últimos cinco compromisos, siendo el último contra Ucrania, donde perdieron 2-0 en la última jornada de las Eliminatorias Mundialistas.

El posible once del TRI estaría conformado por 5 jugadores de Chivas.

Cabe mencionar que para este encuentro, Javier Aguirre no contará con los futbolistas que se encuentran en el extranjero, así que se medirá a Islandia con talento local, así que de nueva cuenta el Club Deportivo Guadalajara es la base del representativo azteca.

¿Cuál es la posible alineación de México para enfrentar a Islandia?

De acuerdo con ESPN, el posible once titular de la Selección Mexicana para enfrentar a Islandia estaría conformado por cinco elementos de nuestras Chivas: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo, Erik Lira, Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.