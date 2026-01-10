Armando González sigue demostrando sus grandes cualidades para hacer goles con la playera de Chivas; sin embargo, también está demostrando que está madurando como futbolista y así lo demostró al término del triunfo rojiblanco frente al Pachuca.

La Hormiga sigue haciendo goles y ya se estrenó en el Clausura 2026 con una importante anotación tras una brillante jugada de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, presumiendo su olfato goleador para solo mandarla a guardar.

Sin embargo, al término del compromiso, Armando González tomó con mucha mesura la victoria sobre los Tuzos, asegurando que hay cosas por mejorar, por lo que deben de enfocarse en ir partido a partido para cumplir el sueño de ser campeones.

“Estamos contentos con el resultado, pero no conformes. Podemos seguir creciendo, podemos seguir mejorando y tenemos que seguir creciendo conforme el torneo (…) Esperamos que este sea un gran torneo. Hemos trabajado para eso y este es el inicio, tenemos que seguir con esta actitud, seguir mejorando y seguir creciendo.

“Esto ya pasó, hay que reflexionar lo que aprendimos, lo que nos sirve y a pensar en el siguiente partido”, aseguró el delantero en entrevista para Amazon Prime.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Juárez?

El duelo correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 del Guadalajara se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, compromiso que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.