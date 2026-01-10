Chivas le propinó un baile al Pachuca desde el primer tiempo del partido de la jornada 1 del Clausura 2026, en donde los rojiblancos se cansaron de generar ocasiones de peligro que pusieron en predicamentos a los defensores de los Tuzos, en donde Roberto Alvarado estuvo a punto de anotar un golazo.

El Guadalajara trató de poner en predicamentos a los de la Bella Airosa a través de todos los medios, en donde un disparo de media distancia estuvo a punto de ocasionar la explosión del Estadio Akron por una genialidad del Piojo.

En una pelota a táctica fija, la zaga hidalguense despejó la redonda con un cabezazo; sin embargo, la pelota se elevó y quedó a merced de Alvarado, quien intentó un remate de primera intención con la pierna derecha, otorgándole potencia, pero el portero de los Tuzos logró quedarse con la misma.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Juárez?

El duelo correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 del Guadalajara se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, compromiso que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.