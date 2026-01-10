Chivas arrancó el Clausura 2026 con un alto nivel físico y futbolístico, en donde el Pachuca fue el club que tuvo que sufrir el poderío rojiblanco que quedó manifestado desde el primer tiempo, en donde Daniel Aguirre incrementó la ventaja para reflejar el dominio rojiblanco.

El Guadalajara fue amo y señor del balón en el choique contra los Tuzos, en donde los tapatíos generaron constantes jugadas de peligro, pero para mala suerte de los rojiblancos, solamente un disparo de Armando González había sacudido las redes.

Sin embargo, en tiempo de compensación, el chiverío logró aumentar su ventaja gracias a una incorporación por la izquierda de Efraín Álvarez que llegó hasta línea de fondo, levantó la cabeza y dejó un pase preciso para la llegada por sorpresa de Daniel Aguirre que solo la empujó al fondo de las redes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. FC Juárez?

El duelo correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 del Guadalajara se llevará a cabo el próximo martes 13 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, compromiso que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.