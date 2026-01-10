Chivas inicia este sábado su camino en el Clausura 2026 recibiendo al Pachuca en el Estadio Akron, pero en la previa al debut el entorno rojiblanco no ha dejado de moverse. Entre bajas oficiales, nuevos patrocinadores y sorpresas dentro de la convocatoria para la Jornada 1, el Guadalajara llega a su presentación con múltiples temas que han marcado la agenda en las últimas horas.

Teun Wilke sale oficialmente de Chivas a unas horas de iniciar el Clausura 2026

El Guadalajara se despidió oficialmente de Teun Wilke a través de sus redes sociales, confirmando su salida en calidad de préstamo por un año al Fortaleza de Colombia. El club sudamericano ha apostado fuerte en los últimos años por elevar su nivel competitivo, por lo que este movimiento busca darle continuidad y minutos al delantero, con la expectativa de que pueda regresar al Rebaño en 2027 como un atacante más consolidado.

Carlos Slim se volverá patrocinador de Chivas a través de su empresa Telcel

Este viernes se dio a conocer que Telcel se convirtió en nuevo patrocinador de Chivas a partir del Clausura 2026, lo que representa la llegada indirecta de Carlos Slim como socio comercial del club. La empresa de telecomunicaciones invertirá varios millones de dólares para aparecer junto a la escuadra rojiblanca; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se han revelado detalles sobre los montos ni la duración del acuerdo, información que se espera sea aclarada en los próximos días.

Lista la convocatoria de Chivas para enfrentar a Pachuca, con altas y bajas que sorprenden

La noche de este viernes, Chivas dio a conocer su convocatoria para recibir al Pachuca en la Jornada 1, una lista que dejó varias lecturas. No aparecen Alan Pulido ni Erick Gutiérrez, mientras que una de las novedades es la inclusión de Ángel Chávez, defensa del Tapatío. A esto se suman los refuerzos Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, además de Samir Inda, quien ha sido convocado en contadas ocasiones. Por su parte, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo y Fernando González continúan fuera por lesión.

Alan Mozo confiesa con tristeza cómo fue su salida de Chivas, pero aplaude a Gabriel Milito

Alan Mozo, quien salió en este mercado de invierno a préstamo por un año al Pachuca, habló por primera vez como exjugador rojiblanco y explicó cómo vivió su salida. El lateral dejó claro que Gabriel Milito siempre fue frontal y honesto con él, destacando su calidad como entrenador y lo mucho que aprendió bajo su mando. Mozo aseguró que nunca tomó la decisión como algo personal, entendiendo que son determinaciones propias del futbol, y recalcó que hasta su último día se entregó por completo al equipo, marchándose tranquilo y convencido de que esta nueva etapa llega en el momento adecuado.