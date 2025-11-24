La Liga MX oficializó este lunes la programación de los Cuartos de Final del Apertura 2025, donde Chivas y Cruz Azul protagonizarán una de las series más atractivas de la Liguilla. El cruce enfrenta al sexto contra el tercero de la tabla, en un duelo que promete alta expectativa por el buen presente de ambos equipos.

Chivas llega a esta instancia tras un cierre sólido con Gabriel Milito, que permitió asegurar el sexto lugar y evitar el Play-In. Del otro lado, Cruz Azul firmó un torneo regular muy consistente con Nicolás Larcamón, terminando como tercero general y manteniéndose durante varias jornadas como uno de los mejores del campeonato.

Días y horarios confirmados para Chivas vs. Cruz Azul por los cuartos de Final del Apertura 2025

Ida: Jueves 27 de noviembre – 20:07 h, Estadio Akron

Vuelta: Domingo 30 de noviembre – 19:00 h, Ciudad Universitaria

Días y horarios confirmados vs. Cruz Azul.

El Rebaño buscará sacar ventaja en casa en el duelo de ida, apoyado por su buen rendimiento reciente en Guadalajara. Para la vuelta, la Máquina contará con el impulso de jugar en Ciudad Universitaria, además de que el empate en el global le alcanza para meterse en semifinales gracias a su mejor ubicación en la tabla.

En la fase regular, Cruz Azul derrotó como visitante por 2-1 a Chivas en la Jornada 7, con goles de José Paradela y Carlos Rotondi. Diego Campillo había anotado el empate parcial de un Rebaño que dominó durante largos pasajes a la Máquina Cementera, pero sin poder lograr la efectividad necesaria en los metros finales.