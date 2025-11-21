Más allá del pronóstico sobre la serie ante Cruz Azul, Carlos Hermosillo se tomó un momento para elogiar el trabajo de Gabriel Milito en Chivas, al punto de considerarlo uno de los proyectos más valiosos del Apertura 2025. El histórico delantero mexicano destacó la transformación del equipo y la claridad con la que el técnico argentino ejecutó una idea muy necesaria para el Rebaño.

En exclusiva con Rebaño Pasión, Hermosillo valoró ante todo, la identidad que Milito le devolvió a Chivas. “Cerró muy bien el torneo, tiene un buen técnico, que ha hecho jugar, le ha cambiado la cara a Chivas, que es lo que yo creo que su visión, su dueño y todos querían”, afirmó subrayando cómo la propuesta del entrenador rojiblanco impactó directamente en el rendimiento colectivo.

Hermosillo en un viejo cruce entre Cruz Azul y Chivas (Jam Media)

Uno de los elementos que más destacó fue el recambio generacional implementado por Milito. “Me ha gustado muchísimo lo que ha hecho. El recambio generacional, la oportunidad que le ha dado a los jóvenes, cómo ha potencializado algunos y cómo ha dejado a otros que más que aportarle, le aportan con su historia, pero no con lo que sucede dentro de la cancha”, explicó refiriéndose quizás a nombres como Chicharito Hernández o Alan Pulido.

El exdelantero también remarcó que esta apuesta por los jóvenes no solo fortaleció al equipo, sino que representa un camino que debería imitarse a nivel nacional. “Eso que ha hecho es algo que necesita y es algo que necesita el fútbol mexicano. Es aplaudible, la verdad” resumió el ícono de Cruz Azul y figura respetada en el entorno del fútbol mexicano.

Hermosillo se inclina por su identificación con Cruz Azul

A pesar de todos los elogios al proyecto de Milito, Hermosillo no ocultó su inclinación por La Máquina. Tras destacar lo parejo de la serie, recordó su conexión con el club cementero y lo expresó sin vueltas: “Me parece que es un partido muy parejo, en todos los sentidos. La dinámica de Chivas es importante, la presión alta que también hace Cruz Azul. Para mí es un partido parejo, pero por el cariño y por el amor que le tengo a la institución de Cruz Azul, me parece que Cruz debería, y espero que así sea, pasar a la siguiente ronda”.