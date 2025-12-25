Chivas se tomó tres días descanso por las Fiestas de Navidad tras llevar adelante una fuerte pretemporada en Colima. En medio de este contexto, dan a conocer que Eduardo García, uno de los ocho cepillados del Guadalajara, tendría asegurado llegar a Mazatlán para el Clausura 2026 de la Liga MX.

A lo largo de las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el futuro de referentes del Rebaño Sagrado que no entraban en planes con Gabriel Milito. Érick Gutiérrez estaría cerca de llegar a Pachuca, mientras que la directiva le busca acomodo a Alan Mozo y Alan Pulido, dos jugadores que representan un alto costo en la masa salarial.

En medio de este contexto, Chivas busca ceder a jugadores para que ganen experiencia en otros equipos de la Liga MX. Tal es el caso de Eduardo el Dragón García, quien no es del gusto del entrenador argentino.

Eduardo García saldría de Chivas en este mercado de pases. (Foto: IMAGO7)

Esta mañana César Merlo reveló en sus redes sociales que el portero de 23 años podría llegar a Mazatlán. “Eduardo García tiene negociaciones muy avanzadas para dejar Chivas. Se trabaja en los detalles finales para que se marche a Mazatlán, a préstamo por 6 meses”, señaló el periodista especializado en mercado de pases.

Cabe destacar que el portero rojiblanco no tiene asegurado llegar a los Bucaneros y ser titular porque allí se encuentra Víctor Alcaraz, portero con formación en Verde Valle y experiencia en el futbol de Europa al vestir los colores de Rangers FC de Andorra por una temporada.

Las estadísticas de Eduardo García en Chivas

Con Chivas Eduardo García jugó solamente dos partidos, sumó 180 minutos y recibió tres goles en contra en el Clausura 2025. Por otro lado, en el Apertura 2025 también tuvo minutos de juego, ya que jugó cinco partidos y recibió seis goles.