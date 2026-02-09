Jonathan Pérez ya se encuentra en México para convertirse oficialmente en nuevo refuerzo de las Chivas de Guadalajara de cara al Clausura 2026. El extremo mexicoamericano arribó al país durante las últimas horas acompañado por integrantes de la delegación rojiblanca que viajó para recibirlo, dando así el primer paso en su nueva etapa con el Rebaño Sagrado, que sigue fortaleciendo su plantel tras un arranque perfecto en el torneo.

A su llegada, el futbolista de 21 años ofreció sus primeras y breves palabras como jugador del Guadalajara, mostrando entusiasmo por el desafío que tiene por delante. “Gracias por recibirme muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Ilusionado para lo que viene y arriba las Chivas”, expresó Pérez, quien firmará un contrato por los próximos cuatro años con la institución tapatía.

La operación se concretó luego de que el propio jugador presionara para destrabar su salida del Nashville de la MLS, club con el que aún tenía vínculo, ante el fuerte interés mostrado por Chivas en sumarlo a su proyecto. Pérez llega para desempeñarse principalmente como extremo por derecha, con la izquierda como pierna hábil, un perfil que encaja en la idea de juego de Gabriel Milito y que amplía las variantes ofensivas del equipo.

Además, su incorporación es vista como un movimiento estratégico pensando en el mediano plazo, ya que todo apunta a que Roberto Alvarado podría ausentarse durante la Liguilla del Clausura 2026 debido a su participación con la Selección Mexicana en el Mundial. De esta manera, Jonathan Pérez se suma a Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda como los refuerzos del Rebaño, que vive un presente ilusionante tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Quién es Jonathan Pérez, el nuevo refuerzo de Chivas?

Jonathan Pérez, nacido el 18 de enero de 2003 en Pico Rivera, California, es un futbolista de perfil ofensivo, zurdo y con capacidad para desempeñarse como extremo o mediocampista por banda, principalmente por derecha. Antes de su llegada a Chivas, el mexicoamericano pasó por las fuerzas básicas del LA Galaxy y posteriormente militó en Nashville SC, donde sumó experiencia en la MLS y competiciones oficiales.

Ficha rápida de Jonathan Pérez