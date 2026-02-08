No solo el Club Deportivo Guadalajara, también el América se reforzó a días del Clásico Nacional, correpondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, a disputarse en la cancha del Estadio Akron.

Y es que el conjunto de las Águilas no baja el ritmo en el mercado de fichajes, pues, pues luego de la llegada de Raphael Veiga, estaría muy cerca de sumar a Gabriel Fuentes, futbolista colombiano del Fluminense.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, las negociaciones entre Gabriel Fuentes y la escuadra azulcrema se encuentran muy avanzadas, al igual que en el caso de Raphael Veiga, y el arreglo contemplaría un préstamo por un año con opción a compra.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara también se acaba de hacer de los servicios de Jonathan Pérez, quien llega procedente del Nashville de la Major League Soccer (MLS), siendo este el último refuerzo de Gabriel Milito en el Torneo Clausura 2026.

Jonathan Pérez es nuevo jugador del Rebaño Sagrado.

Destacar que el Rebaño Sagrado se presentará al Clásico Nacional como favorito para quedarse con los tres puntos, pues se encuentra en un mejor momento futbolístico, aunque eso sí, poco a poco América va despertando.

¿Cuándo se celebrará el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026, se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron, a las 21:07 horas (tiempo del centro de México), y podrá seguirse en vivo a través de Amazon Prime.