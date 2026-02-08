Los partidos entre Chivas y Pumas en la Liga MX Femenil han ido marcando una tendencia difícil de ignorar. Los números han inclinado la balanza del lado del Club Deportivo Guadalajara, dejando claro quién ha sabido imponer condiciones en esta serie.

Este lunes, el Rebaño Sagrado Femenil y Pumas escribirán un nuevo episodio de su rivalidad en la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026, con el Estadio Olímpico Universitario como escenario, donde el conjunto rojiblanco saltará a la cancha con la misión de extender su dominio histórico.

Las pupilas de Antonio Contreras pasan por un gran momento en la presente campaña, con una racha perfecta de cinco triunfos consecutivos que las mantiene invictas.

Del otro lado, Pumas Femenil llega con la urgencia de cambiar el rumbo, luego de encadenar dos tropiezos seguidos y con la intención de sorprender a Chivas este lunes 9 de febrero.

El dominio de Chivas ante Pumas en la Liga MX Femenil

Desde la creación de la Liga MX Femenil, Chivas y Pumas se han enfrentado en 16 ocasiones, donde el Club Deportivo Guadalajara ha salido vencedor en 10 de esos duelos, cuatro empates y dos derrotas.

Cabe mencionar que en el plano ofensivo, el Rebaño Sagrado ha sabido imponer condiciones frente a Pumas, reflejándolo en un saldo de 35 goles a favor por solo 18 en contra.